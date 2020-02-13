Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇavuşDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Dk. 87 Papp), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Dk. 87 Papp), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 77 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm (Dk. 46 Kudriashov), Eren Albayrak, Harun Alpsoy (Dk. 46 Fredy), Ufuk Akyol, Amilton, Charles, Doğukan Sinik (Dk. 64 Mukairu), Blanco

Goller: Dk. 32 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ersan Adem Gülüm, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 86 Ferhat Kaplan, Dk. 88 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0 sona eren maçın rövanşında Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi, yarı finale yükseldi.

Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

49. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Amilton'un sağdan ceza alanına pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Doğukan Sinik'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

62. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda savunmadan da seken top direğin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakikada Fredy'in soldan kale çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un pasında ceza alanında topu kontrol eden Fredy'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Uğur Çiftçi, Ali Şaşal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Natalie Portman'ın protesto amaçlı giydiği ceket eleştirildi: İkiyüzlüsün Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 04:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]