Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı

15.06.2022 14:10
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı

AVCILAR'daki amatör Cihangirspor'un U14 takım kaptanı Taha Kadir Eser(14), yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak yaşama veda etti.

AVCILAR'daki amatör Cihangirspor'un U14 takım kaptanı Taha Kadir Eser(14),  yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak yaşama veda etti. Küçük kaptanı takım ve okul arkadaşları gözyaşları ve formasıyla uğurladı.

İnönü Ortaokulu öğrencisi Taha Kadir Eser, bir gün hayalini kurduğu Fenerbahçe'de top koşturmak için Cihangirspor'da ter dökmeye başladı. Azmi ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Taha Kadir Eser, bir süre sonra U14 takım kaptanlığına getirildi. Bundan 5 ay önce hazırlık maçına çıkan küçük kaptan, maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

GENİZ ETİ TEŞHİSİ KONULDU

Hastanede ilk muayenesi yapılan Taha Kadir Eser, 'Geniz eti teşhisi' ile tedavi altına alındı. Uzun bir süre hastanede tedavisi süren küçük kaptan, nefes almada yaşadığı sıkıntılardan sonra entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti. Bu haber hem top koşturduğu arkadaşlarını hem de sevenlerini üzüntüye boğdu. Futbol tutkunu Taha Kadir Eser için Ambarlı Hacı Osman Ağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, Taha'nın futbolcu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden anne Nezaket Eser, dakikalarca tabuta sarılarak ağlarken, Taha'nın futbolcu arkadaşları ise tabutun yanından ayrılmadı.Hazırlık maçında rahatsızlanan Taha'yı o gün hastaneye gönderdiklerini hatırlatan Cihangirspor'un Kulüp Başkanı Yunus Yıldırım, "Doktorlar, geniz eti teşhisi koydu. Avcılar'daki bir klinikte KBB uzmanı bir kitle olduğunu teşhis etti. Ondan sonra değişik hastanelerde, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne yatırdık. Son olarak acil olarak başka özel hastaneye götürdük. Entübe durumunda 20-25 gün uyuttular. Uyandırdıklarında nefes alamıyordu. Boğazını deldiler, nefes alsın diye. 4 gün sonra vefat etti. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Cenaze namazı kılınan Taha Kadir Eser, Büyükçekmece'de toprağa verildi.


Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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