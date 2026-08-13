Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı - Son Dakika
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Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı

Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı
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Lise futbolcusunun kaskında zehirli yılan bulundu, fark etmeden antrenmana devam etti. Yetkililer yılanı güvenli şekilde çıkardı. Futbolcu yeni kaskını aldıktan sonra antrenmana devam etti.

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir lise futbol oyuncusu, kaskının içinde zehirli bir yılan olduğunu fark etmeden yaklaşık bir saat boyunca antrenman yaptı.

Maumelle Lisesi'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında oyuncu, kaskının içinde alışılmadık bir hareket hissetmeye başladı. Durumu savunma koçuna bildiren genç sporcunun ihbarı üzerine Atletizm Direktörü Kirk Horton olay yerine çağrıldı.

Koçlar kaskı incelediklerinde, yastıklama bölümünün altına gizlenmiş yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Daha sonra yapılan incelemede yılanın, ABD'nin en zehirli türlerinden biri olarak kabul edilen cottonmouth (su mokaseni) olduğu belirlendi.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Horton, KARK kanalına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten büyük bir şok ve inanılmaz bir durumdu. On yıllık görev sürem boyunca böyle bir olayla karşılaşma ihtimalim, piyangoyu kazanmaktan bile daha düşük."

Yetkililer, yılanın güvenli şekilde çıkarılabilmesi için kaskı büyük bir taşıma çantasına yerleştirerek bölgedeki Hayvan Kontrol Servisi'nden yardım istedi.

Hayvan Kontrol Servisi Müdürü Chris Davis, genç oyuncunun büyük bir tehlikeyi yara almadan atlattığını söyledi. Davis'e göre, ekip olay yerine ulaştığında kaskı inceleyerek içeride gerçekten bir yılan bulunduğunu doğruladı.

İlk etapta yılanın bakırbaş (copperhead) olmadığı belirlenirken, daha sonra bunun bir cottonmouth ya da su yılanı olabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonunda zehirli cottonmouth olduğu tespit edilen yılan, güvenli şekilde çıkarılarak okuldan uzaktaki ormanlık bir alana bırakıldı.

Yaşadığı korkutucu olaya rağmen lise futbolcusu yeni bir kask aldıktan sonra antrenmanına devam etti.

Olayın ardından teknik ekip, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tüm oyunculara ekipmanlarını giymeden önce mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı. Aynı gün takım için özel bir güvenlik toplantısı da düzenlendi.

Hayvan Kontrol Servisi Müdürü Davis ise meslek hayatı boyunca pek çok sıra dışı olayla karşılaştığını ancak böylesini ilk kez gördüğünü söyledi.

"Daha önce otomobillerin havalandırma kanallarından, motor bölmelerinden, çantalardan ve sırt çantalarından yılan çıkardım," diyen Davis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir futbol kaskının içinden yılan çıkarmak mı? Hayatımda ilk kez gördüm. Gerçek dışı gibiydi. Buna gerçekten tanık olup fotoğraf çekmeseniz inanmanız çok zor."

Uzmanlara göre cottonmouth yılanları, karanlık ve korunaklı alanlarda saklanmayı tercih ediyor. Bu olayda da yılan, kaskın içindeki dolgu malzemesinin arasına gizlenmişti. Güvenli şekilde yakalanabilmesi için dolgu kısmı suyla doldurularak bulunduğu yerden çıkması sağlandı.

Davis, olayın çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekti. Genç futbolcu yılan tarafından ısırılsaydı ciddi sağlık sorunları yaşayabileceğini belirten yetkili, "Bana göre cottonmouth, Arkansas'taki en zehirli ikinci yılandır. Birinci sırada ise çıngıraklı yılan gelir," ifadelerini kullandı.

Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı
Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı - Son Dakika

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