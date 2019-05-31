Son Dakika Haberleri: Futbolda 2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi
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Futbolda 2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi

51 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil etti.

Futbolda 2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil etti.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray şampiyon olurken, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor, Süper Lig'den düştü.
Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği doğrudan, Gazişehir Gaziantep ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor ise lige veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:47 Kaynak: AA
Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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