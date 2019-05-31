Futbolda 2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil etti.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası
müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası
'nda Galatasaray
şampiyon olurken, Bursaspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ve Akhisarspor, Süper Lig'den düştü.
Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor
ile Gençlerbirliği
doğrudan, Gazişehir Gaziantep
ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor
ve Kardemir Karabükspor
ise lige veda etti.