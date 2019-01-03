Son Dakika Haberleri: Futgolf Sporu Tanıtıldı

Futgolf Sporu Tanıtıldı

1 saat önce

- Futgolf sporu tanıtıldıİSTANBUL - Futgolf Gençlik ve Spor Derneği futgolf oyun tanıtım günü gerçekleştirildi.

- Futgolf sporu tanıtıldı

İSTANBUL - Futgolf Gençlik ve Spor Derneği futgolf oyun tanıtım günü gerçekleştirildi.
Futbol ve golf sporunun birleşiminden oluşan Futgolf'un tanıtım günü Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin ev sahipliğinde Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Yapılan tanıtıma eski futbolcular, Okan Koç, Mehmet Yılmaz, oyuncu Ceyhun Fersoy, moderatör Mustafa Göksu, Futgolf Gençlik ve Spor Derneği yönetim kurulu üyeleri Emrecan Domaç, Alp Şengünler, Levent Baş ve Onur Ardıçdalı katıldı. FGSD Yönetim Kurulu Üyesi Emrecan Domaç'ın futgolf hakkında verdiği genel bilgi ile başlayan tanıtım gününde katılımcılar daha sonra sahaya inerek futgolf oynadı.
Futgolf branşının yayılması için çalışmalarını sürdüren Futgolf Gençlik ve Spor Derneği, ilk etkinliğini Şubat ayında 60 oyuncuyla İstanbul'da gerçekleştirecek.
Futgolf nedir?
Futgolf, futbol ve golfün birleşiminden oluşan bir spordur. Oyun, beş ölçüsünde bir futbol topu ile çapı elli üç, derinliği otuz santimetre olan deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanır. Oyunun kuralları, temelde golf kuralları ile aynıdır. On sekiz delikli futgolf sahasında her deliğin kendine özgü uzunluğu ve üç ile beş arasında vuruş sayısı (par) vardır. Amaç elli dört ile yetmiş dört par arasında düzenlenen bir parkuru en az vuruş ile tamamlamaktır. Erkek, kadın her yaştan sporcunun oynayabileceği bu oyunun birçok farklı turnuva formatı bulunmaktadır. Golf sporundan farklılaştığı bir başka nokta ise delik mesafelerinin golfe göre kısa olmasıdır. Golf sporunun aksine her hava koşulunda oyuna devam zorunludur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor
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