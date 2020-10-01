G.Saray-F.Bahçe derbisinde paraşütlü havai fişek atanlar yakalandı - Son Dakika

G.Saray-F.Bahçe derbisinde paraşütlü havai fişek atanlar yakalandı

Galatasaray'ın Fenerbbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nun dışından saha içine atılan paraşütlü havai fişek ile ilgili 7 kişi yakalandı.

G.Saray-F.Bahçe derbisinde paraşütlü havai fişek atanlar yakalandı, System.String[]

Galatasaray'ın Fenerbbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig mücadelesi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nun dışından saha içine atılan paraşütlü havai fişek ile ilgili 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmanın öncesinde paraşütlü havai fişek gösterisi yapılmıştı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, müsabaka öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nun dışından saha içine paraşütlü havai fişek atmış, bir kısmı futbolcuların gayreti ile söndürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, sahaya atılan havai fişekler ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olaya karışan şüphelilerinin yakalanması için 5 kilometre alan içerisindeki yaklaşık 40 iş yerinden temin edilen güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, eşkal tespiti yaptı. Güzergahta bulunan PTS kayıtlarını da inceleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin olay yerine geldikleri araçların plakalarından havai fişek atanların kimlik bilgilerini belirledi. Olaya karıştığı iddia edilen araç sahibi M.K., A.S. ve K.A.K., Tuzla, Ataşehir ve Şişli'de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonun devamında sosyal medya paylaşımlarına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak Sanal Devriye çalışmalarında bazı hesapları da mercek altına alan güvenlik güçleri, "6222 SKM" içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Ö.Ü., G.K., Ö.M.Ş. ve A.K. isimli şahıslar da yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden Ö.Ü. hakkında "şiddet içerikli paylaşımından dolayı" seyirden men tedbiri uygulanırken, G.K., Ö.M.Ş., ve A.K. hakkında ise adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Zanlılardan M.K., A.S. ve K.A.K. diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

G.Saray-F.Bahçe derbisinde paraşütlü havai fişek atanlar yakalandı

Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Havai Fişek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel G.Saray-F.Bahçe derbisinde paraşütlü havai fişek atanlar yakalandı - Son Dakika

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