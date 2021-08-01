Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Ligi Üçüncü Eleme Turu birinci ayak maçında 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de, St Johnstone F.C. takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Maçın biletleri 02 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacak.
Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Son Dakika › Spor › G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek - Son Dakika Spor