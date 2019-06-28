G20 öncesi 'liberalizm' tartışması
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, G20 Zirvesi öncesinde, "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı" demesi üzerine AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik." yanıtı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, G20 Zirvesi öncesinde, "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı" demesi üzerine AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik." yanıtı verdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:08
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