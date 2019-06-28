Son Dakika Haberleri: G20 öncesi 'liberalizm' tartışması
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G20 öncesi 'liberalizm' tartışması

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, G20 Zirvesi öncesinde, "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı" demesi üzerine AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik." yanıtı verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, G20 Zirvesi öncesinde, "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı" demesi üzerine AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik." yanıtı verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:08 
Vladimir Putin, Ekonomi
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