EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek - Son Dakika

EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek

Dijital ortamda Türkiye'nin ilk fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile düzenlediği eğitimlerle e-ticaret alanında donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), dijital ortamda yaptıkları çalışmalarda güç birliğine gitme kararı aldı.

EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek, System.String[]

Dijital ortamda Türkiye'nin ilk fuarına imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile düzenlediği eğitimlerle e-ticaret alanında donanımlı dış ticaret uzmanı yetiştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), dijital ortamda yaptıkları çalışmalarda güç birliğine gitme kararı aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'ni ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun dijitalleşme çalışmaları ve gelecek dönemde yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü. EİB ve GAİB'in ilk iş birliğinin, 13-15 Ekim 2020 tarihlerinde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin düzenleyeceği Shoedex2020 Fuarı olacağı ifade edildi. Birlikteliğin ikinci halkasının ise Ege İhracatçı Birliklerinin yine 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleyeceği Türkiye'nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource olması planlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geleneksel ihracatta konteynerle yapılan ihracatın günümüzde ürün bazına dönüştüğünü, ihracatçı firmaların bu sürece uyum sağlamaları için organizasyon yapılarını güncellediklerini kaydetti.

Pandemi döneminde insanlığın e-ticarete kayışının çok hızlandığına işaret eden Eskinazi, "E-ticaret platformlarında ürünü satılan ihracatçılarımızın ürünlerini 24 saat içerisinde ABD'deki tüketiciye ulaştıracağı bir sistemi hayata geçirmemiz gerekiyor. Türk Lojistik Merkezleri bu altyapının oluşmasına büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

GAİB, 300 kişilik e-ticaret uzmanı yetiştirdi

İhracatçı firmaların e-ticaret departmanlarında istihdam edecek personel bulma konusunda sorun yaşamamaları için Gaziantep'de e-ticaret kursları düzenlediklerinin bilgisini veren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bu eğitimler sonrasında 300 kişilik bir e-ticaret uzmanı sayısına ulaştıklarını, bu kişilerin yüzde 80'inin Türkiye'nin ihracat ailesine katıldığını dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyada ticaretin formunun değiştiğinin altını çizen Kileci, "Dijital pazarlama salgın sürecinde baş döndürücü bir hızla gelişti. Pandemi öncesinde e-ticaret yapılan kredi kartı sayısı 4,5 milyon iken, bugün 11 milyona ulaştı. Gıda sektöründe e-ticaret kanallarında yüzde 46 ciro artışı oldu. Karlılık perakende satışta. Mikro üretim yapan ve ihracat yapan firma sayısının artması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin ev sahipliği yaptığı ziyarete; Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit katıldı. - İZMİR

EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek
EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek
EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EİB ve GAİB dijitalleşmede güç birliğine gidecek - Son Dakika Ekonomi

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