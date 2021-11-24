GALATA KULESİ'NDE ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZEL VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ - Son Dakika

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ÖĞRETMENLER Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ile ilgili fotoğrafların yansıtılmasıyla gerçekleşen gösteride, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın da fotoğrafı yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ilgili fotoğraflar yansıtıldı.

Yaklaşık 4 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının da kullanıldığı video mapping gösterisinde, şehit olan öğretmenlerin adları da kulenin duvarına yazıldı.