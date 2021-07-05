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GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA - Son Dakika

GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA

05.07.2021 16:25

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz," 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,

" 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu"

Gülseli KENARLI - Ömer HASAR/ İstanbul, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya yükseltildi. Ancak 'Müze Kart' alınırsa giriş ücreti 60 liraya düşüyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu" dedi.

Coşkun Yılmaz, uygulamanın daha uygun fiyatlı "Müze Kart" kullanımına teşvik etmek için yapıldığını söyledi. Yılmaz, kart ile amaçlananın 1 yıl boyunca Türkiye'nin her noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylara bağlı müzelere vatandaşların çok sayıda ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu noktalardan turist gelirini artırmak olduğunu belirtti.

Coşkun Yılmaz, Müze Kart'ın Türkiye'de 300'ü aşkın noktada kullanılabileceğini kaydetti. Yılmaz, 'İşin aslı şu; Galata Kulesi daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitken her vatandaşımız 30 lira vererek ziyaret edebiliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinden sonra ise sadece Galata Kulesi değil, Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi hulasa Türkiye'nin dört bir köşesinde bakanlığımıza ait. Milli Saraylar'a ait 300 civarındaki müze ve ören yeri 'Müze Kart'la çok daha ucuz ve rahat ziyaret edilen mekanlar haline geldi. Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira, bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu. Sadece Galata Kulesi'ni mi ziyaret edebiliyor" dedi.

"BU KARTLARI SADECE TÜRK VATANDAŞLARI ALIYOR"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bütün müzeleri, Müze Kart ile her Türk vatandaşının 1 yıl boyunca birden fazla ziyaret etme imkanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Sorum şu; bu fiyat herhangi bir ülkeyle veya daha önceki fiyatlarla mukayese kabul edebilecek bir fiyat mı? Bakanlığımızın uygulaması sadece bu değil ikinci kart gençlere yönelik bir uygulama. Üniversite öğrencileri 'Müze kart akademiyi' alacak, bunu fiyatı sadece 30 lira. 30 lira ödeyen ve bu kartı alan bir üniversite öğrencisi arkadaşım Galata Kulesi'ni gelip birden fazla ziyaret edebilecek. 18 yaş ve altı vatandaşlarımıza ücretsiz, 65 yaş ve üzerinde bu müzeleri yine ücretsiz ziyaret edebiliyor. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerimizde bu müzeleri ücretsiz ziyaret edebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'de Türk vatandaşlarının müze ziyaretleri konusunda temel politikası; mümkün olduğu kadar ekonomik, mümkün olduğu kadar çok insanımızın, mümkün olduğu kadar çok müzemizde, mümkün olduğu kadar çok vakit geçirmesi. Kültürle, sanatla, medeniyetle, tarihle, bu toprakların geçmişiyle tanışmasını sağlamak. Bu kartları sadece Türk vatandaşları alıyor" ifadesini kullandı.

Galata Kulesi'ne girmek için kuyrukta bekleyen Batuhan Öztürk, 'Fiyatlar aşırı pahalı. Öğrenci olduğumuz için, Müze Kart çıkardık. Öğrencilere 30 lira" dedi. Ziyarete gelen bir kişi de, 'Önceden 30 liraymış fiyatlar, şimdi 100 liraya çıkmış, pahalı buluyorum açıkçası. Benimde 'Müze Kart'ım var, onunla gireceğim" diye konuştu.

GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA
GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA
GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA
GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA
GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA
GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA

Galata Kulesi, İstanbul, Turizm, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GALATA KULESİ'Nİ ZİYARET YABANCILARA 100 LİRA, YERLİ TURİSTE MÜZE KART İLE 60 LİRA - Son Dakika


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