Galatasaray 4-0 ile Zirveye Fark Attı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, 17. sırada bulunan Kayserili renktaşını RAMS Park'ta konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, 7. dakikada Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunu kontrol eden "Cimbom" 26. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle devre arasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da oyuna hükmetmeden Galatasaray, Gabriel Sara'nın ayağında 60. dakikada gelen golle farkı 3'e taşıdı. Uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gol, müsabakanın skorunu belirledi: 4-0.

Zirvede fark maç fazlasıyla 6

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puanlık fark yakaladı.

Haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede giren İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, taraftarı önünde hata yapmadı ve Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetini aldı. Geride kalan süreçte 4 beraberlik ve tek yeniglisi bulunan "Cimbom" puanını 49'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, böylece maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını da 6'ya yükseltti.

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, 20. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Ligde 8 maçtır bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 29 maça çıktı

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23. galibiyetini aldı. Galatasaray, bu süreçte 6. kez berabere kaldı.

Kayserispor'a son 4 maçta 16 gol attı

Galatasaray, Kayseri temsilcisiyle yaptığı son 4 lig maçında 16 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, renktaşıyla geçen sezon yaptığı 2 müsabakayı 5-1 ve 3-0'lık skorlarla galip tamamladı. Bu sezon da ligin ilk yarısında deplasmandan 4-0'lık galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, iç sahada da aynı skorla kazandı. "Cimbom" söz konusu 4 maçta rakibine toplamda 16 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Galatasaray, rakibiyle iç sahada yaptığı son 4 mücadelede ise 15 gol atarken yine 1 kez gol yedi.

Osimhen, 14 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 14'e çıkardı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında kullandığı penaltı ile takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada 5. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki 14. maçında 8. kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki santrforun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.

Osimhen, Kayserisor'u yine boş geçmedi

Victor Osimhen, Kayseri temsilcisine karşı forma giydiği 4. maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren Osimhen, Kayseri'nin sarı-kırmızılı takımına karşı 4. kez forma giydi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadelede 2 gol atan yıldız santror, ikinci yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı tek golle kapattı.

Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda yapılan maçta 1 kez fileleri havalandıran Osimhen, ikinci yarıdaki mücadeleyi de boş geçmedi.

Sara, üst üste 3 maçta gol attı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçta fileleri havalandırdı.

Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesini tek golle kapatan Sara, 19. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2 gol birden kaydetti. Sara, Zecorner Kayserispor filelerine de 1 top göndererek kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında soldan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun şutunda top savunmadaki Jadel Chanda Katongo'dan döndü. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonu devam ettirdi.

Kayatepe, kısa süre sonra VAR'daki Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan yeniden izledi. Katongo'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirleyen Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

Icardi, bu sezon 11 gole ulaştı

Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla bu sezon resmi maçlardaki 11. golünü kaydetti.

Müsabakanın uzatma bölümünde penaltıda fileleri havalandıran Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 19. maçında 10 gole ulaştı. Turkcell Süper Kupa'da da bir golü olan 32 yaşındaki santrfor, toplam 11 gollük katkı sağladı.

Mauro Icardi, bu golle sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü atarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu sıralamasında zirvedeki Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi, bir gol ata atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu rekorunun tek başına sahibi olacak.

Sallai'nin mücadelesi alkış aldı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, gösterdiği mücadeleyle taraftarının beğenisini topladı.

Hücum oyuncusu olarak geldiği sarı-kırmızılı takımda sağ bek oynatılan Sallai, Kayserispor müsabakasında hem savunmada hem de iyi ortalarıyla hücumda etkili bir performans sergiledi.

Sallai'nin ilk yarıda bir pozisyonda topu oyun alanında tutmak için sarf ettiği efor, taraftardan alkış aldı.

Icardi'ye büyük sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarı, müsabakaya yedek başlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Icardi, 55. dakikada ısınmak için saha kenarına çıktı. Bu sırada tribünler büyük bir coşkuyla yıldız santrfor lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin 65. dakikada oyuna girmesinin ardından onunla özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.

Lemina, Çaykur Rizespor maçında yok

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 21. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kayserispor maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Lemina'ya 34. dakikada yaptığı faulün ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe tarafından sarı kart gösterildi. Bu kartla cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, 21. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

Asprilla, ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Ara transferde İspanya'nın Girona takımından kiralanan Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor karşısında 73. dakikada bir başka yeni transfer Noa Lang'ın yerine oyuna girdi.

Asprilla, böylece ilk kez sarı-kırmızılı formayı bir resmi müsabakada terletmiş oldu.

Galibiyet "üçlü"sü Lang'dan

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü yeni transfer Noa Lang başlattı.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasındaki taraftarlarla kutladı. Taraftarın isteğiyle galibiyet "üçlü"sünü Noa Lang yaptırdı.

Noa Lang'ın ardından taraftarlar, Mauro Icardi'den de "üçlü" çektirmesini istedi. Oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından taraftarlar Victor Osimhen'in adını bağırdı. Bunun ardından sahaya dönen Osimhen de "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Kayseri temsilcisi ateş hattında kaldı

Zecorner Kayserispor, İstanbul deplasmanından puansız dönerek küme düşme hattında kaldı.

Ligde 20. haftaya 15 puanla 17. sırada giren sarı-kırmızılı takım, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Geride kalan bölümde 2 galibiyet, 9 beraberliği bulunan Kayseri temsilcisi, 9. kez mağlup oldu.

Yaşadığı bu yenilgiyle 15 puanda 17. sırada kalan Kayserispor,

Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Kayseri temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde son 3 puanını 14. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor mücadelesinde alan Kayserispor, sonrasındaki 3 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmayı kaybederek toplamda 6 maçlık kazanama serisine girdi.

Zecorner Kayserispor, bu süreçte sadece 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Opoku, kendi ağlarını havalandırdı

Kayserispor'un Alman sağ beki Aaron Opoku'nun yaşadığı şanssızlık takımının 1-0 geri düşmesine yol açtı.

Opoku, müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direğe gelen topu uzaklaştırmak istedi. Uygun durumdaki savunma oyuncusu, ayağının kaymasıyla istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Opoku'nun bu vuruşunda kendi kalesine yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluşarak Kayserispor'un 1-0 geri düşürdü.

Denswil'in hatası pahalıya mal oldu

Zecorner Kayserispor'un Surinamlı savunma oyuncusu Stefano Denswil'in yaptığı hata kalesinde golle sonuçlandı.

Tecrübeli stoper, mücadelenin 24. dakikasında takım arkadaşı Lionel Carole'den aldığı meşin yuvarlağı Victor Osimhen'in baskısı üzerine topukla kalecisi Bilal Bayazıt'a aktarmak istedi. Osimhen, kısa düşen topu alarak Bilal ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı yıldız, çalımladığı Bilal Bayazıt'ın müdahalesiyle yerden kalınca hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında penaltıyı kullanan Osimhen, takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Kayserispor'un golü VAR'dan döndü

Zecorner Kayseispor'un 79. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Joao Mendes'in pasında orta sahadan hareketlenerek savunma arkasına sarkan Miguel Cardoso, tüm yarı alanı katederek topu filelere gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağı kaldırmazken hakem Adnan Deniz Kayatepe, orta noktayı gösterdi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından Cardoso'nun kendi yarı alanından çıkmadığı tespit edilerek gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.