Galatasaray, 8 sezon sonra ligin ilk maçında kayıp

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetle başlayan Galatasaray, en son 2011-2012 sezonunda ligin ilk maçında puan alamamıştı.

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyetle başlayan Galatasaray, en son 2011-2012 sezonunda ligin ilk maçında puan alamamıştı. Sarı-kırmızılıları o sezon normal ligi lider bitirip, Süper Final'de rakiplerine üstünlük kurarak şampiyon olmayı başarmıştı. Süper Lig 2019-2020 sezonuna deplasmanda 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, 8 sezon sonra lige yenilgiyle başladı. 2011-2012 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 7 sezon boyunca çıktığı ilk hafta maçlarında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Denizlispor yenilgisiyle birlikte, Galatasaray 8 sezon sonra lige puan alamadan başladı. 2011-2012 sezonunda Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetin ardından iyi bir sezon geçirerek 34 haftayı 77 puanla zirvede tamamlayan ve ardından oynanan Süper Final'de de rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray'ın başında o dönemde de Teknik Direktör Fatih Terim vardı. Galatasaray'ın son 9 sezonda ligin ilk maçında oynadığı maçlar şöyle:

2011-2012 Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0

2012-2013 Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1

2013-2014 Galatasaray: 2 - Gaziantepspor: 1

2014-2015 Bursaspor: 0 - Galatasaray: 2

2015-2016 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2

2016-2017 Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0

2017-2018 Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

2018-2019 Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3

2019-2020 Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0

(Oğuzhan Ort/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!

Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur

100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti