Galatasaray: 93- 84

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile karşı karşıya geldi. Palasport Roberta Serradimigni'de oynanan karşılaşmayı Sassari 93-84 kazandı.

Sarı kırmızılı takım mücadeleye Ragıp Berke Atar, Brock Motum, Göksenin Köksal, Darly Macon ve Alex Hamilton beşiyle başladı. İlk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, ilk çeyreği 20-12, ikinci periyodu ise 24-18, ilk devreyi ise 44-30 geride kapadı. Üçüncü çeyrekte toparlanan sarı kırmızılılar, özellikle Yiğit Arslan'ın savunmada ve hücumdaki enerjisiyle çift hanelere çıkan farkı 5'e kadar indirdi. Oyun sertliğinin arttığı son çeyrekte beklenen geri dönüşü yapamayan Galatasaray, mücadeleyi 93-84 kaybetti.

- İstanbul