Galatasaray-Ankaragücü karşılaşmasından notlar - Son Dakika

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan notlar şöyle:

MKE ANKARAGÜCÜ 6 HAFTA SONRA PUANLA TANIŞTI

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı.

Zor günler geçiren ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada İlhan Parlak (penaltıdan) ve Kitsiou'nun golleri ile skoru 2-2'ye getiren MKE Ankaragücü aldığı beraberlik ile 6 hafta sonra puan hasretini sona erdirdi.

Başkent ekibi Süper Lig'de en son 8. haftada karşılaştığı Beşiktaş maçından 1 puan almıştı.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINI 28 BİN 460 SEYİRCİ İZLEDİ

Galatasaray - MKE Ankaragücü karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 460 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşılaşırken, mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Bu müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 460 biletli seyirci izledi. Ankaragücü taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Bir önceki iç sahadaki Alanyaspor maçını ise 28 bin 711 biletli seyirci takip etmişti.

TAKIMIN ASİST LİDERİ ÖMER BAYRAM

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Ankaragücü maçında yaptığı asistle bu sezon ligde 4., toplamda da 5. gol pasını verdi. Ömer ayrıca takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ömer son olarak Ankaragücü maçında Sofiane Feghouli'nin golünde asist yaptı. Bu sezon 11 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, toplam 5 asist yaptı. Milli futbolcu, bu performansı ile takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan başarılı futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.

BELHANDA'DAN BU SEZONKİ 4. GOL

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Ankaragücü maçında penaltıdan attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Younes Belhanda takımının ikinci golünü kaydetti. Belhanda, maçın 83. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta da Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan gol atmıştı.

Bu sezon 17 resmi müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, böylece 4. golünü kaydetti. Faslı futbolcu bu sezon attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan buldu.

Belhanda daha önce de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile Süper Lig'de Kayserispor ve Alanyaspor ağlarını sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1294 dakika süre alırken, 1 de asist yaptı.

RYAN DONK "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ryan Donk için MKE Ankaragücü maçının önemi ayrı oldu. Donk, bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. karşılaşmasına çıkmıştı. Maça 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Luyindama'nun yokluğunda defansın ortasında görev aldı ve 90 dakika saha kaldı.

33 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilmişti. Donk Galatasaray'da çıktığı 100 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı futbolcu bu sezon ise 17 resmi müsabakada görev aldı

100'ler kulübüne giren Donk, Galatasaray kariyerinde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında iki Süper Lig, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında iki Türkiye Kupası, 2016 ve 2019 yıllarında iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

FEGHOULİ GOLLE DÖNDÜ

Sakatlığının ardından MKE Ankaragücü maçına 11'de başlayan Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılılarda gol perdesini Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli açtı. Müsabakanın 53. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşu yapan Feghouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Son olarak 1 Aralık'ta ligdeki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen başarılı futbolcu sakatlığının ardından oynadığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 16 resmi maçta görev alan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TARAFINDAN TAKIMINA TEPKİ, ANKARAGÜCÜ'NE ALKIŞ

Galatasaray taraftarları, 2-0 galip durumdan 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası takımlarına tepki gösterirken, rakip futbolcuları ise alkışladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğün çalmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi takımlarına tepki gösterdi. Taraftar bir süre takımlarını ıslıkladı.

Galatasaray taraftarları futbolcuları ıslıklarken, Ankaragücü futbolcularını ise alkışladı. Sarı-lacivertli futbolcular da sarı-kırmızılı taraftarlara alkışla karşılık verdi.

SELÇUK İNAN'A ÖNCE TEPKİ SONRA DESTEK

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Ankaragücü maçında Lemina'nın yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı taraftarlar İnan'a önce tepki gösterdi, daha sonra destek verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankragücü karşılaşmasında Selçuk İnan'ın oyuna girmesi sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli tepki gösterdi. Yedek kulübesinde teknik ekibin araya girmesinin ardından taraftarlara tezahüratlarla alkış tutarak destek verdi.

Selçuk İnan 66. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu.

(Yunus Emre Kartal- Mehmet Şirin Topaloğlu-Oğuzhan Ort/İHA)