Galatasaray, Başakşehir deplasmanında

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan alan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte tekrar çıkış yakalayıp, şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.



Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkacak. Korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından iyi başlayamayan ve oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile birlikte çıkışa geçip şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.



Son 4 maçtır 3 puana hasret



Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamadı. Ligde en son evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra Sivasspor ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 ve Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a ise 2-0 mağlup oldu.



Deplasmanda 4 yenilgi



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 5 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 4 kez mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise berabere kaldı. Bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon aldığı 5 yenilginin 4'ünü deplasmanda yaşadı.



Eksikler fazla



Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ile Ahmet Çalık'ın kırmızı kart, Mariano'nun da sarı kart cezası var.



3 futbolcu sınırda



Galatasaray'da ayrıca 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimler. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.



Defansta değişim



Gaziantep FK maçında sarı kart cezasını çeken Ryan Donk, Başakşehir maçıyla formasına kavuşacak. Defansta sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda Donk'un partnerinin Mario Lemina'nın olması bekleniyor. Sağ bekte Mariano'nun yokluğunda da Martin Linnes görev alacak.



Ligin en az gol yiyen takımı



Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 28 haftada 25 gol yerken, rakip fileleri ise 47 kez havalandırdı. Muslera'nın yokluğunda kalede yine 24 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta da kalede Okan görev almıştı. - İSTANBUL