"Galatasaray- Beşiktaş" maçına 20,00 iddaa oranı! Derbide TEK MAÇ fırsatı... - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Galatasaray- Beşiktaş' maçına 20,00 iddaa oranı! Derbide TEK MAÇ fırsatı... - Son Dakika Spor

"Galatasaray- Beşiktaş" maçına 20,00 iddaa oranı! Derbide TEK MAÇ fırsatı...

7 saat önce

Bu bir ilandırCorona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak derbiye, bahis alıp ekran başında keyif yaşamaya ne dersin Peki skor tercihleriyle yüksek oranlara oynayıp keyfine keyif katmaya?Misli.

Bu bir ilandır


Corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak derbiye, bahis alıp ekran başında keyif yaşamaya ne dersin Peki skor tercihleriyle yüksek oranlara oynayıp keyfine keyif katmaya?


23 KİŞİYE SORDUK, 18'İ "GALATASARAY KAZANIR" ÖNERDİ!


Halil İbrahim Ağış'a göre Beşiktaş, TT Stadı'nda 2-1 kazanacak; Ali Naci Küçük'e göre ise Galatasaray evinde hata yapmaz ve 3-1 kazanır! Nazlı Öztürk ve Cengiz İzmitli ise 2-1'lik bir derbi bekliyor.


İşte tahminler...



Nazlı Öztürk

2-1


Ali Ece

2-2


Evren Göz

3-1


Ali Naci Küçük

3-1


Can Tongo

2-1


Fatih Demireli

2-0


Berkuk Ünyay

3-2


Kerim Can Özdal

2-1


Burak Sarıarslan

3-1


Esat Soydabircan

3-1


Caner İşbeğendiren

2-1


Ertan Süzgün

3-1


Cengiz İzmitli

2-1


İlker Kaşka

3-0


Berkay Tokgöz

2-1


Murat Fevzi Tanırlı

2-2


Ozan Gür

2-2


Ersin Aslan

2-0


Halil Demirkan

3-0


Emrah Çetin

3-1


Halil İbrahim Ağış

1-2


Cihat Akbel

3-2


Serkan Çavuş

1-1


Sezonun ilk derbisini Beşiktaş 1-0 kazanmıştı! Perde arkasını izleyelim...


Galatasaray, Ali Naci, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:25 
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