Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği

6 saat önce

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Arda Turan'ın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi durumunda eski kaptanları ve futbolcularına destek vereceklerini duyurdu.

Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği, System.String[]

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Arda Turan'ın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi durumunda eski kaptanları ve futbolcularına destek vereceklerini duyurdu.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi İspanya'nın Barcelona Kulübünde olan Arda Turan'ın 2011'de ayrıldığı eski takımı Galatasaray'a döneceği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'den herhangi bir istek gelmediğini açıklarken, Terim ise Arda'ya bir şans verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kararı kendisinin tek vermeyeceğini ve transferi tüm camianın istemesi gerektiğini kaydetti.

ultrAslan'dan Arda Turan transferi konusunda yapılan açıklamada, "Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." denildi.

Açıklamada kararın bir an önce verilmesi gerektiği kaydedilerek, "Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, zorlu hedefe odaklanılmalı, 'yönetim ve hocamız arasında sorun var' imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan da ultrAslan'ın açıklamasının altına Twitter'dan "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." mesajını yazdı. Arda, paylaşımına Galatasaray altyapısındayken top toplayıcı olarak görev yaptığı maçta Gheorghe Hagi'nin attığı bir gole sevinirken görüldüğü bir fotoğrafı ekledi.

Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz
Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan Canlı yayında gergin anlar! "Sen neden heyecanlanıyorsun?"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 04:15:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Arda Turan hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]