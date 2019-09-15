Galatasaray'da Falcao, Diagne'yi solladı!

1-KASIMPAŞA maçında ilk kez forma giyen Radamel Falcao, galibiyeti getirdi. Sözleşmesine göre 3 puana karşılık 20 bin Euro kazanacak Falcao, buna karşılık kulübün TFF'den 2.7 milyon TL almasını sağladı.



2-KOLOMBİYALI golcüyü ilk maçına Luyindama hazırladı. Teknik heyet milli arada idmanlarda Falcao'yu Luyindama ile eşleştirdi ve Falcao, Kongolu stoperle mücadele ederek Kasımpaşa provasını yaptı.



3-İLK 3 hafta 11'de sahaya çıkan ancak hiç gol atamayan Diagne'nin aksine ağları hemen sarsan Radamel Falcao, takım arkadaşlarına Senegalli oyuncudan çok daha fazla yardımcı oldu. Club Brugge'e kiralanan Diagne'de %45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı ilk maçında Falcao'da yüzde 70 oldu.



4-EŞİ ve çocukları da Falcao'yu ilk maçında yalnız bırakmadı. Kucağında minik kızıyla seremoniye çıkan yıldız futbolcunun eşi de Türk Telekom Stadı'nda kiraladıkları locadaydı.



5-ASLANTEPE'YE Falcao, bereketiyle geldi. Cuma akşamı olmasına rağmen Kasımpaşa maçına 44 bin kişi geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarların büyük bölümü formalarının arkasına '9-Falcao' yazdırdı.



6-FALCAO'NUN Türkiye kariyerine golle başlaması dünyada da yankı buldu. Puyol ve birçok meslektaşı, Kolombiyalı forveti kutladı.



Falcao'nun Monaco günlerini hatırlıyoruz...