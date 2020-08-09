Galatasaray'da Fatih Terim, Umut Meraş ve Serdar Dursun'u istiyor

Galatasaray'da ikinci gurbet operasyonu başlıyor. Daha önceki Kaan Ayhan ve Kenan Karaman gibi girişimlerden olumlu sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, bu kez rotayı farklı isimlere çevirdi. Aslan'ın gündeminde, Darmstadt formasıyla tam bir gol makinesi haline gelen Serdar Dursun ile Le Havre forması giyen Türk Milli Takımı'nın sol beki Umut Meraş var. İki oyuncu da, teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği isimler.

Özellikle 28 yaşındaki Serdar'ın transferinin kısa sürede bitmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Alman kulübü, yıldız santrfor için 1 milyon Euro civarında bir bonservis talebinde bulundu. Oyuncunun yıllık ücretinin de Galatasaray'daki takım ortalaması seviyesinin altında olduğu belirtiliyor.

TERİM'İN PLANLARINDA YERİ ÖNEMLİ

Umut Meraş ise Terim'in planlarında önemli bir yer tutuyor. Serdar Dursun'un aksine Umut, Galatasaray'daki ilk 11 adaylarından biri olarak görülüyor. Fransız kulübü Le Havre'ye gittikten sonra Türk Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi haline gelen 24 yaşındaki futbolcunun transferi için hem kulübüyle hem de kendisiyle görüşmelere başlandı.

Eğer bu transfer uygun bir maliyetle gerçekleşirse, Saracchi ile yolların ayrılmasının bir kez daha gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Uruguaylı futbolcunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. (Fanatik)