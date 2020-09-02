Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise yönetiminde taktik varyasyonlar ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, yarın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. - İSTANBUL