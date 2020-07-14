Galatasaray'da Maicon krizi! Köşeye sıkıştırdı...



Değişen yabancı kuralının yanı sıra Finansal Fair Play kuralları Galatasaray yönetimini zora soktu. Yeni sezon öncesi kadrosundaki yabancılardan kurtulmak zorunda olan Aslan'da Maicon krizi patladı. Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, geçen sezon kiraladığı Brezilyalı stoperin bonservisini istediği Galatasaray'dan "3 milyon Euro" cevabını aldı. Ancak Al Nasr henüz geri dönüş yapmadı. 31 yaşındaki futbolcu ise son gelişmeleri lehine kullanmak için harekete geçti.



İMZA PARASININ PEŞİNDE



Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor. G. Saray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil. Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da Galatasaray'ın elini hayli zayıflatıyor.



Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.



YÖNETİM 'DEVAM' DEDİ



Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Yöneticiler dışında denetim, disiplin ve sicil kurullarında görev yapan üyeler de toplantıya katıldı. Futbol takımındaki başarısızlığı değerlendiren Cengiz ve kurmayları, transferde izlenecek strateji konusunda fikir alışverişinde bulundu. Kulislerde 'Yönetim seçim kararı alacak' iddiaları ortaya atılsa da dünkü toplantıda Cengiz ve yöneticiler yola devam dediler. (Sabah)



