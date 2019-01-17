Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

Oyuncular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:14 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudi Arabistan'dan Bir Takımın, Sofiane Feghouli'ye Yıllık 6 Milyon Euro Teklif Yaptığı İddia Edildi Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın

Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, 22 Ocak'ta Oynanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:16:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]