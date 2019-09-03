Galatasaray'da son dakika Martin Linnes kararı!

Galatasaray'da Martin Linnes muamması yaşanıyor. Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen; fakat İstanbul kulübünün ücret vermek istememesi sebebiyle iptal olan transfer neticesinde Linnes'in durumu arapsaçına döndü.



Spartak Moskova ve Göztepe ile kurulan temasların olumsuz sonuçlandığı ve Norveçli futbolcunun kulüpte kalacağı ifade ediliyor. Martin Linnes'in sözleşmesinin askıya alınacağı tahmin ediliyor.