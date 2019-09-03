Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da son dakika Martin Linnes kararı!
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da son dakika Martin Linnes kararı!

41 dakika önce

Galatasaray'da Martin Linnes muamması yaşanıyor.

Galatasaray'da son dakika Martin Linnes kararı!, System.String[]

Galatasaray'da Martin Linnes muamması yaşanıyor. Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen; fakat İstanbul kulübünün ücret vermek istememesi sebebiyle iptal olan transfer neticesinde Linnes'in durumu arapsaçına döndü.


Spartak Moskova ve Göztepe ile kurulan temasların olumsuz sonuçlandığı ve Norveçli futbolcunun kulüpte kalacağı ifade ediliyor. Martin Linnes'in sözleşmesinin askıya alınacağı tahmin ediliyor.

Martin Linnes, Galatasaray, Kasımpaşa, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!
Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti! Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:30:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da son dakika Martin Linnes kararı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]