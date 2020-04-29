Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi!

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt, Ç. Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve bedavaya Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyorlar. Listeye bu profilde sürpriz bir yerli daha eklendi: Caner Erkin.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarıkırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe de ciddi biçimde ilgileniyor. 1 milyon 750 bin Euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin Euro'yu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

BEŞİKTAŞ NE DİYOR?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner'in yanı sıra Gökhan Gönül ve Atiba için şu ifadeleri kullandı: "Kendilerine 'Sezon sonu görüşelim' demiştik. Onlar da kabul etmişlerdi. Sezon henüz bitmediği için görüşme yapmadık. Sezon sonunda konuşacağız. Şu süreçten dolayı şartlar eskisi gibi olmayacak. Konuşup, anlaşırsak hocamız da isterse devam edeceğiz." (Sabah)