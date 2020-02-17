Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika
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Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok

18 dakika önce

Sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ile kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Lemina, Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe'de forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Batı Çalışma Grubu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:09 Kaynak: DHA
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