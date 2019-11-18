Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Muslera ve Babel'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
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Galatasaray'dan Muslera ve Babel'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ile Ryan Babel, sakatlıkları nedeniyle ülkelerinin milli takım kadrolarından çıkarıldı.

Galatasaray'dan Muslera ve Babel'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ile Ryan Babel, sakatlıkları nedeniyle ülkelerinin milli takım kadrolarından çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Babel'in sol dizinden sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın da bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldığı aktarıldı. Her iki futbolcuyla ilgili detaylı açıklamanın İstanbul'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le sahasında karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun katılmadığı, Florin Andone'nin ise özel dizlikle salonda çalıştığı kaydedildi.

Milli takımlarından dönen Yuto Nagatomo ve Yunus Akgün'ün ise antrenmana katıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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