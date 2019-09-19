Son Dakika Haberleri: Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor
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Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor

48 dakika önce

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı: Galatasaray Spor Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de Gayrettepe Dedeman Otel'de basına kapalı olarak gerçekleşecektir.

Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:


Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de Gayrettepe Dedeman Otel'de basına kapalı olarak gerçekleşecektir. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun toplantı ile ilgili duyurusu şöyle:


Değerli Üyemiz;


Kulüp Tüzüğünün 101/5 maddesi uyarınca, yeterli sayıda (yirminin üzerinde) Divan Üyemizin yazılı talebiyle, Divan Kurulumuz, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de Gayrettepe Dedeman Otel'de, basına kapalı olarak, olağanüstü toplanacaktır.

Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:35 
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