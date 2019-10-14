Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya deplasmanında
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ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32 Kaynak: AA
ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta ve Unicaja Malaga, gruptaki ilk 2 maçını da kazandı.
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