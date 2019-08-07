Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray Doğa Sigorta üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Aaron Harrison, Tai Webster ve Zach Auguste ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Galatasaray Doğa Sigorta üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi, System.String[]
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Aaron Harrison, Tai Webster ve Zach Auguste ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamalarda, oyun kurucu Tai Webster ve Aaron Harrison ile 1+1 yıllık; Zach Auguste'la ise 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Daha önce yaptığı açıklamada Marko Arapovic, Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz'ın sözleşmelerindeki opsiyonları kullandığını açıklayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz yılki kadrosunu da büyük ölçüde korumuş oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, dış transferde ise TOFAŞ'ın milli oyuncusu Yiğit Arslan'ı kadrosuna katmıştı.
Aaron Harrison, geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 14.8 sayı, 3.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakaladı.  Basketbol Süper Ligi'nde 32 maçta sahaya çıkan Tai Webster bu maçlarda 11.5 sayı, 3.7 asist ve 2.9 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Zach Auguste ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 27 maçta 13.4 sayı, 8.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.


Galatasaray, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Falcao ile anlaştı! İlk yıl ücretini peşin alacak
Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama Galatasaray 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi Rugani transferi bitmeden Arsenal taraftarı, sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]