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Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde

6 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Kaan BüyükçilGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Göksenin Köksal 12, Harrison 11, Hayes 14, Auguste 13, Caner Erdeniz 4, Ege Arar 4, Can Korkmaz 10, Arapovic 3GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 9, McKissic 22, Vasiliauskas 6, Jelovac...

Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde, System.String[]

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Göksenin Köksal 12, Harrison 11, Hayes 14, Auguste 13, Caner Erdeniz 4, Ege Arar 4, Can Korkmaz 10, Arapovic 3
GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 9, McKissic 22, Vasiliauskas 6, Jelovac 7, Jekiri 16, Doğan Şenli 8, Kadir Bayram, Orhan Haciyeva 9, Murat Göktaş, Yunus Çankaya
1'İNCİ PERİYOT: 23-16
İLK YARI: 48-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56
5 FAUL: 39.02 Harrison, 39.23 Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u 89-77 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Sarı kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:59 Kaynak: DHA
Yener Yılmaz, basketbol, Galatasaray, Sigorta, Spor
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