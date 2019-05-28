Galatasaray Doğa Sigorta yarı finalde

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Göksenin Köksal 12, Harrison 11, Hayes 14, Auguste 13, Caner Erdeniz 4, Ege Arar 4, Can Korkmaz 10, Arapovic 3

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 9, McKissic 22, Vasiliauskas 6, Jelovac 7, Jekiri 16, Doğan Şenli 8, Kadir Bayram, Orhan Haciyeva 9, Murat Göktaş, Yunus Çankaya

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

İLK YARI: 48-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

5 FAUL: 39.02 Harrison, 39.23 Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u 89-77 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Sarı kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.