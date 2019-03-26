Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun!