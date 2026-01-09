Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali - Son Dakika
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali
09.01.2026 21:29
Okan Buruk, yarınki derbide yüksek seyir zevki bekliyor, iki takım da kazanmaya odaklı olacak.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yarın iki takım da oyuna odaklanacak, kazanmaya odaklanacak. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Yarı finale baktığımızda yarınki maçta seyir zevkinin daha yüksek olacağını bekliyorum" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Arjantinli oyuncu Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. Sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamamıştık. Gerçekten şu anda bir arada olduğumuz için Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Vereceğimiz mesajlar çok önemli. Sadece bir final oynamıyoruz. Bu sene sahadaki rekabetin çok yüksek olduğu ama dışarıdaki dostluk, birliktelikle vereceğimiz mesajların önemli olduğu bir yoldan geçiyoruz. Dışarıdaki insanların tepkilerine çok fazla yol açmadan bu rekabetin saha içinde devam etmesi en büyük dileğim. Yarın da böyle bir maç olacak. İnşallah güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. İki finali hak eden takım karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan olan sadece kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Psikolojik anlamda avantaj olarak faydasını görüyorsunuz. Burada dostluk içerisinde Olimpiyat Stadyumu'nda güzel bir gece olsun. En büyük dileğim bu" diye konuştu.

Final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gelen eleştiriler üzerine Okan Buruk, "Bu saatten sonra bunu konuşacak durumda değiliz. Yarın bu statta oynayacağız. İki takım buna olarak hazır. Psikolojik ve fiziksel anlamda hazırız" dedi.

'İKİ TAKIM DA KAZANMAYA ODAKLANACAK'

Seyir zevkinin yüksek bir maç olacağını ifade eden Buruk, "Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor, berabere kalmak için, zevksiz bir futbol için sahaya çıkmıyor. Maç içerisinde sizin planlarınız dışında, oyuncuların da kaybetmemeye odaklandığı birçok maç gördük. Yarın bu anlamda iki takım da oyuna odaklanacak, kazanmaya odaklanacak. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Yarı finale baktığımızda yarınki maçta seyir zevkinin daha yüksek olacağını bekliyorum" ifadelerinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Yarın maça başlayacağımız, devam edeceğimiz önemli oyuncularımız var. Bu dönemler eksiklerimiz, Afrika Kupası'nda Osimhen ve Jakobs var. Onun dışında Singo olmayacak. Diğer oyuncularımız derbiyi oynamak için hazırlar."

'DOĞRU ZAMANDA DOĞRU OYUNCULARI TAKIMIMIZA GETİRECEĞİZ'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da burada sözleşmeyle ilgili daha kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Bu oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağımız için biraz daha istediğimiz oyuncular için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Doğru zamanda doğru oyuncuları takımımıza getireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Devamlı oyuncu izliyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, futboldan sorumlu Abdullah Kavukcu bu anlamda önemli çalışma içerisinde. En kısa zamanda istediğimiz oyuncuları kadromuza katacağız. Bu konuda kimsenin soru işareti olmasın" dedi.

'İYİ OYUNCULAR SAYESİNDE BU DERBİLERİ KAZANIYORUZ'

İyi oyuncu grubuna sahip olduğunu aktaran Buruk, "Planlarımız var. Planlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Bunu da oynayacak iyi oyuncu grubuna sahibim. Odaklandığımız, daha fazla önemsediğimiz maçlar da oluyor. Planlarımızı yapıyoruz ama oyuncu kalitemiz, profilimiz bu derbileri oynamaya çok müsait. İyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz" diye konuştu.

MAURO ICARDI: KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi ise bir şampiyonluk daha yaşamak isteklerini ifade etti. Icardi, "Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadık. Yarın da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bu kupa hem kulübümüz hem de taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

'KAPTAN OLDUĞUM İÇİN ÇOK ONUR DUYUYORUM'

Futbolun kolektif bir oyun olduğunu hatırlatan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Kaptan olduğum için çok onur duyuyorum ve şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri takımıma yardımcı olamaya çalıştım. Futbol, kolektif bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman onun sonucunda bireysel ödülleri kazanıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

'DERBİLERDEKİ ATMOSFER ÇOK İYİ VE ÇOK FARKLI'

Türkiye'deki derbiler hakkında da konuşan Arjantinli golcü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimiz zaman da Arjantinli olarak yaşadığım atmosfere şaşırmıştım. Özellikle derbilerdeki atmosfer çok iyi ve çok farklı. Taraftarımız için bu tür maçlar çok önemli. Onları yarın tekrardan çok mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık. Daha fazlasını da kazanmak istiyoruz."

Kaynak: DHA

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali - Son Dakika
