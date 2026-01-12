Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'ya geldi.
Fethiye İlçe Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.
İlçe merkezi ile yol güzergahında meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, kafileyi kalacağı otele uğurladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fethiyespor Maçına İndi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?