Galatasaray, Gaziantep\'i 3-0 Mağlup Etti

Salon: Şahinbey
Hakemler: Bektaş Kalender, Fatih Yayla
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre, Aslan Ekşi, Hetman, Uğur Okay, Yusuf Eken (Deniz İvgen, Takavar, Muhammet Ertuğrul)
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökcen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)
Setler: 21-25, 16-25, 18-25
Süreler: 81 dakika (25, 26, 30)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
