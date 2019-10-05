Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli'nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Florin Andone, ceza sahası içerisine girdikten sonra Ryan Babel'e pas vermek istedi ancak top Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir'de kaldı.

19. dakikada Sessegnon'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Candeias'ın şutu yandan az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin ceza sahası yayının dışından çektiği şut Muslera'da kaldı.

31. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası dışında Feghouli'nin şutundan seken topla buluşan Ryan Babel'in vuruşu Gençlerbirliği savunmasına çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin Galatasaray ceza sahası yayından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde topla buluşan Ayite'nin şut denemesi kaleci Fernando Muslera'dan döndü.

72. dakikada Giovanni Sio, kaleci Muslera'yı önde görerek orta sahaya yakın bir noktadan sert vurdu ancak Muslera son anda topu kornere çeldi.

76. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Stephane Sessegnon'un pası ile buluşan Ayite'nin, Galatasaray ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan döndü.

79. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisine açılan ortayı değerlendiren Bogdan Stancu'nun indirdiği topla buluşan Ayite'nin şutu savunmadan döndü.

85. dakikada Gençlerbirliği'nde yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ahmet Oğuz oyun dışı kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Zargo Toure xx, Pierre-Yves Polomat xx, Ahmet Oğuz xx, Flavio Ramos xx, Fabricio Baiano ? (Berat Özdemir dk. 10 xx), Daniel Candeias xx, Rahmetullah Berişbek xx (Bogdan Stancu dk. 77 xx), Stephan Sessegnon xxx, Floyd Ayite (Sefa Yılmaz dk. 87 ?), Giovanni Sio xx

Yedekler: Abdoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Nadir Çiftçi

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Yuto Nagatomo xx, Mariano Filho xxx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Younes Belhanda xx, Sofiane Feghouli xxx (Jimmy Durmaz dk. 51 xx), Steven N'zonzi xx, Selçuk İnan xx (Adem Büyük dk. 65 xxx), Ryan Babel xx, Florin Andone xx (Emre Mor dk. 85 ?)

Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kırmızı Kart: Ahmet Oğuz (dk. 85) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Flavio Ramos, Pierre- Yves Polomat, Giovanni Sio, Zargo Toure, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Ryan Donk, Mariano Filho, Jimmy Durmaz, Belhanda (Galatasaray)

(Mevlüt Hasgül - Yunus Emre Kartal - Ömer Çetin - Mehmet Kalay/İHA)