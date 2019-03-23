Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 825 Milyon Lira (1)
24 dakika önce
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.
Galatasaray
Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık
2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan
Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.
Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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