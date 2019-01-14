Galatasaray'ın Konuğu Dukla Liberec
44 dakika önce
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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