Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Mart Ayı Divanı Başladı

Galatasaray'ın Mart Ayı Divanı Başladı

2 saat önce

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray'ın Mart Ayı Divanı Başladı, System.String[]
Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündem maddelerini okuması ile devam eden toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu. Divan toplantısında ayrıca eski başkanlardan Faruk Süren, Duygun Yarsuvat ile Alp Yalman da yer aldı

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Tevfik Fikret, Galatasaray, Güncel
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