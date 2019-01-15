Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao, İstanbul'a Geldi

Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao, İstanbul'a Geldi

52 dakika önce

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda az sayıdaki taraftar ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Marcao, geceyi geçirmek üzere konaklayacağı otele gitti. 

Portekiz'in Lizbon şehrinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Marcao'yu az sayıdaki Galatasaray taraftarı karşılarken, taraftarlar yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmeye çalıştı. Bu sırada Marcao yöneticilerin verdiği Galatasaray atkısıyla poz verdi. Sarı kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu Marcao kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 

Sarı kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamış ve yeni transfer dün eski takımı Chaves ile son maçını çıkmıştı. Bu sezon Chaves formasıyla 17'si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, 3 gole imza attı. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Marcao'nun gelişi

Marcao'nun taraftarlarla fotoğraf çekilmesi

Marcao'nun havalimanı çıkışına yürüyüşü

Marcao'nun tezahüratlar eşliğinde aracına binmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Portekiz, İstanbul, Galatasaray, Spor
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