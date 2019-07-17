Galatasaray kafilesi Avusturya'da

Galatasaray Futbol
Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya
'ya geldi.
Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı ayağı için İstanbul
'dan özel uçakla hareket etti. Almanya
'nın Münih
kentine gelen sarı-kırmızılı kafile, daha sonra buradan kara yoluyla Avusturya'nın Tirol
kentine bağlı Seefeld kasabasına geçti. Teknik direktör Fatih Terim
idaresindeki kafile, kamp yapacağı otele yerleşti.
Galatasaray, TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray'ın yurt dışı kamp kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Adem Büyük
, Ahmet Çalık
, Ali Yavuz
Kol, Atalay Babacan
, Batuhan Şen, Berk Balaban
, Emre Taşdemir
, Erencan Yardımcı, Gökay Güney
, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz
, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan
, Şener Özbayraklı
, Yunus Akgün
, Yuto Nagatomo.
Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes
, Ömer Bayram
, Ryan Babel
ve Ryan Donk
, takıma Avusturya'da katıldı.
Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera
ile Younes Belhanda
, 2019 Afrika
Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne
ve Sofiane Feghouli
ise kamp kadrosunda bulunmuyor.
Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak.
Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig
ile 19 Temmuz Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg
ile karşı karşıya gelecek.