Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yendi

01.02.2026 22:19
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek puanını 49'a çıkardı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaptı. Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, evinde Zecorner Kayserispor'u ağırladı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Kısal üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Zecorner Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Bennasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso ve German Onugkha ile yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray golle başladı. 8'inci dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasına arka direkte Aaron Opoku ters dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, rakip kalede Noa Lang ve Victor Osimhen ile etkili oldu. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Stefano Denswil'in kısa düşen pasında araya giren Victor Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazit'i geçtikten sonra yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı kararı verdi. 26'ncı dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Galatasaray'da Gabriel Sara, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla kaleyi yokladı direk dibinde kaleci Bilal Bayazit topu güçlükle çeldi. Galatasaray, ilk yarıdaki baskın oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Galatasaray, 60'ıncı dakikada farkı 3'e çıkardı. Victor Osimhen'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gabriel Sara'nın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0. 68'inci dakikada Zecorner Kayserispor'da Joao Mendes'in savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Miguel Cardoso, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, önce golü verdi ardından VAR'dan gelen uyarıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Galatasaray, 90+3'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazından Ahmed Kutucu'nun içeri çevirdiği top Jadel Katongo'nun eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe önce pozisyonu devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarıyla kenara geldi. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararı verdi. 90+4'üncü dakikada topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaptı. Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

23:07
