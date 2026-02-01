Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yendi

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 65 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Lemina (Dk. 65 Icardi), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Dk. 73 Asprilla), Osimhen (Dk. 81 Ahmed Kutucu)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 59 Makarov), Bennasser (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Opoku (Dk. 87 Katongo), Benes, Cardoso, Onugkha (Dk. 59 Mendes)

Goller: Dk. 7 Opoku (Kendi kalesine), Dk. 26 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 60 Sara, Dk. 90+4 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eren Elmalı, Dk. 34 Lemina (Galatasaray), Dk. 25 Bilal Bayazıt, Dk. 45+1 Ramazan Civelek, Dk. 56 Furkan Soyalp, Dk. 67 Denswil, Dk. 90+1 Katongo (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.

46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi.

60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Kayserispor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Mendes'in pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Cardoso, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta ağları sarstı. VAR, pozisyonu inceledikten sonra Cardoso'nun ofsaytta kaldığını belirterek golü iptal etti.

80. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Asprilla'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Galatsaray, penaltıdan farkı 4'e çıkardı. Sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda top, Kayserisporlu Katongo'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.