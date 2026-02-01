Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yendi

01.02.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 65 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Lemina (Dk. 65 Icardi), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Dk. 73 Asprilla), Osimhen (Dk. 81 Ahmed Kutucu)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 59 Makarov), Bennasser (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Opoku (Dk. 87 Katongo), Benes, Cardoso, Onugkha (Dk. 59 Mendes)

Goller: Dk. 7 Opoku (Kendi kalesine), Dk. 26 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 60 Sara, Dk. 90+4 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eren Elmalı, Dk. 34 Lemina (Galatasaray), Dk. 25 Bilal Bayazıt, Dk. 45+1 Ramazan Civelek, Dk. 56 Furkan Soyalp, Dk. 67 Denswil, Dk. 90+1 Katongo (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.

46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi.

60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Kayserispor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Mendes'in pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Cardoso, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta ağları sarstı. VAR, pozisyonu inceledikten sonra Cardoso'nun ofsaytta kaldığını belirterek golü iptal etti.

80. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Asprilla'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Galatsaray, penaltıdan farkı 4'e çıkardı. Sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda top, Kayserisporlu Katongo'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 23:34:13. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.