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(Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1) - Son Dakika

(Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1)

05.11.2021 00:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta çok sayıda pozisyondan yararlanamadıkları dile getirerek, "İçeride seyrettiğimizde en az 10 pozisyona girmişiz. En az 5 tane de pozisyon adayı var. Maalesef son tercihlerimiz, son paslarımızın isabeti, şiddeti, yönü... Favori olduğumuz doğruymuş. Başlar başlamaz pres uyguladık. Çok da şık bir gol attık. Kaçırdık da. İkinci yarı biraz geriye yaslandık ama pozisyon vermedik. Ancak çok hatalı bir gol yedik. 1-1 olur olmaz da bu skora razı olmayan bir Galatasaray vardı. Oyuncularım müthiş bir reaksiyon gösterdi. O kadar net pozisyonlara girdik ki... Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık. Hakikaten çok üzüntülüyüm." diye konuştu.

Karşılaşmanın hakeminin özellikle oyunun duran kısmını tutmada başarılı bir performans sergilemediğini aktaran Terim, "Açıkçası bizim hakemimiz olsaydı şu anda çok eleştirmiştik, paramparça etmiştik. Bu kadar vakit geçiren bir takım ve 4 dakika uzatma. Bir dakikasını oynattı. Çünkü 4 dakikayı normal uzatsa belki gol atacağız. Her saniye gol kaçırıyoruz. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, kendi hakemlerimizle ilgili vicdan azabı çektiğim için söylüyorum. UEFA da beni duyacaktır. Böyle olmaz. Bu kadar güzel bir tempo, oynamaya yol vermesi gereken bir hakem olmalı. Kavgayı çıkaran kendisi. Oyun içinde belki herhangi bir hatası olmayabilir ama oynanmayan bölümü tutmada çok başarılı değildi." ifadelerini kullandı.

Terim, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları E Grubu'nda çekişmenin son maça kadar devam edeceğini vurgulayarak, "Son maçın son saniyesine kadar bu grupta hiçbir şey belli olmaz. Eğer bugün biz yenseydik daha değişik şeyler söyleyebilirdim. Bu grupta herkes gidip herkesi her yerde yenebilir. Şimdi bizim burada Marsilya ile yapacağımız maç daha belirleyici olacak. Marsilya maçını da bugün oynadığımız gibi oynamalıyız. Yenemedik çok üzgünüm ama bu felsefenin devam etmesini istiyorum. Kim ne derse dersin lideriz. Mağlup olmadık daha. Buradaki maçımızda inşallah gereğini yapıp, bu gruptan çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir takım olma yolundayız"

Fatih Terim, kadrolarında bulunan bütün oyunculardan faydalanmak istediklerini dile getirerek, "Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Şans verdiğimizde de çoğu bunu kullanıyor. Futbol dinamik bir oyun, çok çabuk değişir. Feghouli bugün de iyi oynadı. İnşallah kötü bir şeyi yoktur. Sanmıyorum ama riske girmek istemedim. Bu oyunuyla usta bir Feghouli bize lazım. Babel de şans verdiğimiz zaman elinden geleni yapıyor. Sayısal olarak ne kadar zenginleşirsek bu sıkışık takvimi daha rahat geçeriz. İyi bir takım olma yolundayız. 1-2 pürümüzüz var, Allah izin verirse onları da önümüzdeki günlerde halledeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli takım, takımdaki yeni yapılanmayla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Temeli attık. Bu riske herkes girmez. Kulüp olarak böyle bir karar verdik. Çok da memnunuz. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz görülüyor. Temel inşa veya salon yapıldı, mutfak yapıldı onu bilmiyorum ama her geçen gün daha iyi olacağımız kesin. Bu süreçte geride kalmak istemediğimizi de söylüyorum. Gideceğimiz mesafede kayıpsız gitmek istiyoruz. Marcao'nun 8 maç oynamaması bile çok pahalıya mal oldu. Ocaktan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kafamızda 1-2 de plan var. Onları yerine getirdiğimiz zaman daha rahat olacağız. Eğer mümkünse hazirana, temmuza az bırakacağız bazı şeyleri."

Fatih Terim, Parma'da forma giyen Rumen futbolcu Dennis Man'ı transfer döneminde almak istediklerini dile getirerek, "Galatasaray olarak istedik ama Parma vermeyeceğini söyledi. O konu orada kalmıştı. Ocak ayında ne olur bilmiyorum." diye konuştu.

Karşılaşmanın tam seyirci kapasitesiyle oynanması konusunda Galatasaray Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yaşananlarla ilgili olarak da, "Tahmin odur ki devreye pandemi ile ilgili sıkıntılar girmiştir. Kulübümüz esasında gerekli açıklamayı yaptı. Üstüne söyleyeceğim çok bir şey yok. O taraflara da dönmeyeceğimi, sadece sahaya döneceğimi söylemiştim. Kısır tartışmaların son bulmasından yanayım. Başkanıma ve yöneticilerime katılıyorum. Biz mümkün mertebe bundan uzak kalmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1)
(Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1)
(Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1)
(Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1)

Lokomotiv Moskova, Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Fatih Terim) Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının ardından - (1) - Son Dakika
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