Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Luyindama'yı Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Luyindama'yı Kap'a Bildirdi

44 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Luyindama'yı Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, 2018-2019 sezonunun kalan bölümü için oyuncuyu kiralama ücreti olarak Standard Liege'e 3 milyon Euro, oyuncuya ise 600 bin Euro ücret ödeyecek. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahip olduğunu da duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard de Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:15 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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