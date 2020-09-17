Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçındaki tercihleriyle dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:42
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Neftçi Bakü maçına sürpriz bir kadroyla çıkıyor - Son Dakika Spor