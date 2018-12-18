Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rb Leipzig ile Özel Maç Oynayacak

Galatasaray, Rb Leipzig ile Özel Maç Oynayacak

28 dakika önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.

Galatasaray, Rb Leipzig ile Özel Maç Oynayacak, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını ilk üç gün İstanbul'da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya'ya geçecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya'ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig'de yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:19 Kaynak: DHA

Galatasaray, Almanya, İstanbul, Leipzig, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş Pfdk'ya Sevk Edildi Papağana İşkenceyle Suçlanan Murat Özdemir'in, Cezası Belli Oldu

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:47:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rb Leipzig ile Özel Maç Oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]