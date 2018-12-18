Galatasaray, Rb Leipzig ile Özel Maç Oynayacak
28 dakika önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak.
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya
ekibi RB Leipzig
ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull
Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak 2019 Çarşamba
günü Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını ilk üç gün İstanbul
'da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya
'ya geçecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya'ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig'de yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:19 Kaynak: DHA
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