Galatasaray, Sacha Boey'u Kiraladı

05.02.2026 17:39
Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbolcu İstanbul'da.

Galatasaray, transferi konusunda anlaşma sağladığı Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen eski futbolcusu Sacha Boey'u İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Boey, Almanya'nın Münih şehrinden kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Havalimanında az sayıda Galatasaray taraftarı, 25 yaşındaki futbolcuyu karşıladı.

Sacha Boey daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Boey sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imza atacak.

25 yaşındaki futbolcu, 28 Ocak 2024 tarihinde 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonusla Galatasaray'dan, Alman temsilcisi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, Münih ile bu sezon 15 resmi maça çıktı ve 1 asistle oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

