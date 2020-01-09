Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika

Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Sekidika, sağlık kontrollerinin ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımıyla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cengiz, Sekidika'nın takıma ciddi katkı yapacağını belirterek, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Sekidika'nın dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Sekidika'nın uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sekidika, Galatasaray'ın çok bükük bir camia olduğunu aktararak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti
Yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Mane "Ben kral değilim" sözleriyle alkış aldı TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
02:16 Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika
02:05 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
02:05 Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
02:04 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
02:04 (Görüntülü ) Kayseri?de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 02:52:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]