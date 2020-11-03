Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Younes Belhanda 'nın tedavisinin ardından salon ve sahada antrenman yaptığı, Emre Taşdemir 'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Galatasaray , Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu